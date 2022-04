Rugby Régional : les Ponettes ont remporté leur bouclier

Les féminines corses allaient s'employer encore plus en deuxième mi-temps pour prendre le jeu à leur compte. A une minute du dénouement elles menaient 24 à 19 avant d'assurer le gain du match sur un ultime essai transformé dans les dernières secondes. Au coup de sifflet final les Ponettes l'emportaient 31 à 19. Elles pouvaient soulever le bouclier.



Au-delà de ce titre de Fédérale 2, qui vient récompenser une saison sans faute, il s'agit désormais de voir plus haut. Pour cela il faudra disputer le 8e de finale du championnat de France, le 8 mai prochain, peut-être face aux Columérines.

En cas de nouveau succès, le groupe d'Henri Bonino accéderait aux quarts de finale mais surtout à la Fédérale 1. Une véritable consécration pour cette équipe qui monte en gamme chaque saison.





En Promotion d’Honneur le RC Ajaccio n’a pas joué sa demi-finale retour sur le terrain de Marseille-Huveaune. Des cas de Covid ayant été détectés dans les rangs des Ciel et Blanc, les joueurs du président Jérôme Torre ne se sont pas déplacés en Provence et sont, de

ce fait, éliminés.

Fin de saison prématurée pour le RCA, mais aussi pour Isula XV dans le cadre de la demi-finale retour de première série. Les Insulaires se sont inclinés cet après-midi à Lumiu, face au CRAB sur la marque de 19 à 14 à l'issue d'un match où les visiteurs ont accusé un véritable retard à l'allumage en début de partie.





Enfin en deuxième série, Bastia XV qui recevait, aujourd’hui à 15 heures, la formation de Sanary à Volpaghju avait 8 points de retard à rattraper. Cela pouvait être beaucoup, mais l'allant bastiais allait balayer Sanary au sens propre du terme. Les joueurs de Laurent

Massabeau ont atomisé leurs adversaires sur la marque sans appel de 81

à 10. Bastia jouera donc la finale de deuxième série.