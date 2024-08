Rugby - Montpellier-Harlequins, un match de gala à Furiani

De son côté le président de la Ligue Corse Jean-Simon Savelli ne cachait pas sa satisfaction à 24 heures du coup d’envoi de cette grande première avec la venue, pour la première fois en Corse d’un club anglais.

« Cela fait quand même six ans que Montpellier prend régulièrement ses quartiers en Corse. Nous avons de plus l’opportunité de recevoir un club anglais emblématique avec les Harlequins qui compte dans ses rangs de nombreux internationaux ».

Le responsable régional qui est revenu sur la Genèse du déplacement du club anglais : « Quand nous avons mis en place ce match il s’est avéré que de nombreux clubs du Top 14 avaient bouclé leur programme. Joann Caudullo, l’entraîneur de Montpellier nous a mis en contact avec les Harlequins. Le courant est passé de suite et le club a été partant immédiatement».

Une rencontre qui constitue une belle vitrine pour le Rugby corse.

« Après la venue de l’Afrique du Sud en préparation de la Coupe du Monde en France l'année dernière, il est évident que ce match entre Montpellier et les Harlequins se situe dans la même veine. C’est bien entendu une grande fierté pour la Corse mais au-delà, cela met en avant notre capacité à organiser des événements d’envergure et cela est une vitrine pour notre sport ».

Une affiche qui devrait attirer une très belle assistance à Furiani : « Il est certain que pour cette première escale d’un club de l’envergure des Harlequins en Corse qui plus est face à un club comme Montpellier en plein renouveau on espère dépasser les 4.000 spectateurs ce jeudi à Furiani ».