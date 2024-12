Rugby : Louis Angeli a quitté le terrain

Louis Angeli, figure du rugby corse et premier insulaire à avoir remporté le championnat de France, est décédé ce jour à l’âge de 88 ans. Originaire de Tagliu Isulacciu, dans la région de la Casinca, il avait marqué l’histoire du rugby en décrochant le Bouclier de Brennus avec le club de Béziers en 1961.



Lors de cette finale mémorable à Toulouse, Béziers avait battu Dax 6 à 3, grâce à une pénalité de Dedieu et un drop de Danos. Ce titre, le premier des onze remportés par Béziers, ouvrait une ère de domination pour le club héraultais, qui s’étendrait sur plus d’une décennie à partir de 1971.



Toujours attaché à sa région, Louis Angeli avait récemment montré son soutien au rugby corse, en assistant en 2022 à Porto-Vecchio à la montée du club en Régionale 1, aux côtés de son ami Dédé Giamarchi.



Le club de Béziers a rendu hommage à celui qui fut l’un des pionniers de ses succès, saluant son apport à l’histoire du rugby et son rôle dans le premier chapitre d’une légende.