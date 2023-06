Rugby : Les beaux rendez-vous du Seven Corse

Malgré les récentes éliminations de nos représentants lors des phases hexagonales des compétitions territoriales, à savoir le CRAB Lumiu en huitièmes de finale du championnat de France de Régionale 2 et le RC Ajaccio en huitièmes de finale du Challenge de France de Régionale 1, l'actualité du rugby insulaire ne manque pas d'intérêt.En effet, la Squadra Corsa de Seven s'apprête à participer au tournoi de Balma ce week-end, dans le cadre du circuit développement. Ce dernier constitue une étape cruciale avant le circuit Elite qui regroupe les meilleures équipes nationales issues des clubs de Top 14.Après cette première compétition dans le Sud-Ouest, la prochaine échéance est fixée les 24 et 25 juin avec le tournoi Delamon qui se déroulera cette fois-ci à Marseille. Ces deux tournois permettront à la Squadra Corsa de se préparer au mieux pour les championnats de France qui auront lieu à Meaux le 1er juillet.Ce calendrier chargé marquera la fin d'une saison déjà très riche en termes de rugby à Seven dans notre région. Les joueurs et l'encadrement sont déterminés à donner le meilleur d'eux-mêmes et à représenter fièrement la Corse lors de ces compétitions nationales.