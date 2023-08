Rugby : Le RC Ajaccio toujours dans l’expectative

À l'approche de la nouvelle saison, la possibilité de disputer à nouveau la R1 est en discussion avec la Ligue Sud. Néanmoins, les "Ciel et Blanc" se retrouvent plus que jamais plongés dans l'incertitude.

Le président du RC Ajaccio, Jérôme Torre, a exprimé cette situation dans un communiqué officiel : "À quelques jours du début des championnats, l'équipe senior du RC Ajaccio demeure dans une situation floue. Malgré une saison en dents de scie et une performance prometteuse en Coupe de France en fin de saison, le RCA s'est classé 9e sur 12 dans sa poule et s'est vu rétrogradé en R2. Les discussions avec la Ligue Sud et la commission des épreuves semblaient indiquer une possibilité de réintégration en Régionale 1."



Toutefois, la direction de la Ligue Sud a décidé de ne pas réintégrer le club en R1, même après le désistement d'une équipe dans cette poule. Le président Torre souligne les préoccupations liées aux coûts de transport pour les équipes se rendant sur l'île, une problématique qui semble ne pas se poser pour les clubs corses se déplaçant sur le continent.



Malgré les efforts du club et de la Ligue Corse, le Rugby Club Ajaccien reste dans l'attente d'une réponse positive qui lui semble légitime. À moins de 15 jours du début du championnat, l'incertitude persiste.



Une affaire qui mérite d'être suivie de près alors que le RC Ajaccio cherche à clarifier son statut et à se préparer pour une saison qui s'annonce pleine de défis.