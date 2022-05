Rugby - Le CRAB-Lumiu s’offre le Bouclier de champion

Les Balanins du CRAB Lumiu avaient l’honneur aujourd'hui à 12h30, sur le terrain de Saint Rémy de Provence d’entamer la série des finales territoriales pour la Ligue Sud et la Corse. Cette finale de première série entre les joueurs de Lucas Martinez et ceux de Vitrolles était en fait des retrouvailles,entre deux formations qui s’étaient déjà opposées lors des phases de poule.

Avant d'entrer dans le vif du sujet une minute de silence était observée à la mémoire de l'épouse de Jérôme Lambert disparue la veille de cette rencontre





Au moment du coup d’envoi chacune des équipes affichait un succès au compteur mais pour cette troisième manche un bouclier territorial, était en jeu. Il revenait au CRAB d'allumer le tableau de marque sur une pénalité de JB Delenne à la 20'. Les Balanins prenaient le large à la marque par J.-B. Luchetti, à la 34' dont le dribbling victorieux lui permettait d'aller poser le ballon dans l'en-but.



Le réveil vitrollais, pratiquement dans la foulée, allait être cinglant. Le pack provençal s'imposait dans le duel physique pour emmener le ballon derrière la ligne (36'). Juste avant de regagner les vestiaires

Vitrolles (40') allait de nouveau en Terre Promise. Cet essai transformé permettait à l'équipe provençale de mener 12-8 au changement de camp.

Trois minutes après le retour sur le terrain, le CRAB reprenait la marque. Sur un bon ballon du demi de mêlée Blossier, J.-B. Delenne filait dans l'en-but de Vitrolles. Un essai que Delenne bonifiait pour redonner l'avantage aux joueurs de Lucas Martinez (15-12). Une avance qui grandissait, encore, sur une pénalité de ce même Delenne (56')

qui, quelques minutes plus tard, mettait sur orbite De Patchere (67') pour donner plus de corps à l'avance insulaire.

Cette marque de 25-12 était, également, celle du coup de sifflet final.

Le CRAB Lumiu s'adjugeait le Bouclier Territorial et validait, dans le même temps, son billet pour les 8es de finale du championnat de France qui se joueront le week-end prochain.

La fête pouvait commencer pour les joueurs du président David Dary qui

pouvaient laisser libre cours à leur joie et à la célébration de ce titre.



Bastia XV chute face à Pertuis

Un peu plus tard, dans l'après-midi à Chateaurenard, Bastia XV jouait la finale de deuxième série face à Pertuis. Les joueurs de Laurent Massabeau, devaient accuser un coupable retard à l'allumage en passant à côté de leur première période.

A la pause, Pertuis menait 20 à 5, les Bleus n'ayant réussi qu'à aller à une seule fois derrière la ligne par l'intermédiaire de Buresi.

Le second acte allait être d'un tout autre tonneau pour Bastia XV qui marquait deux essais par Dupuis et Bradesi, mais peu en réussite au pied les insulaires vendangeaient des points précieux.

Au terme d'une deuxième mi-temps à son avantage Bastia XV s'inclinait finalement 23 à 15 et pouvait avoir de légitimes regrets.