Rugby - La Coupe du Monde fait escale à Sarrola

Avant de débuter la compétition, l'Afrique du Sud avait peaufiné sa préparation à Bastia. Des liens s'étaient alors établis entre dirigeants et joueurs de l'Afrique du Sud et les responsables régionaux de l'ovalie.

Des liens solides et en gage de reconnaissance pour l'accueil réservé à leur délégation les Springboks ont offert à la Ligue Corse une réplique de la Coupe du Monde.





Ce Trophée a été présenté ce mercredi après-midi aux jeunes licenciés de l'école de Rugby du RC Ajaccio lors de la séance d'entraînement qui se déroulait sur le stade de Sarrola, par le président de la Ligue Corse de Rugby Jean-Simon Savelli. Une visite qui a permis à ces joueurs en devenir, en présence de leur président Jérôme Torre et de l'ensemble des éducateurs, d'approcher au plus près la réplique du trophée le plus convoité de l'ovalie. Et qui sait peut-être parmi ces jeunes rugbymen un pourrait peut-être un jour soulever à son tour la Coupe Webb Ellis. Dans tous les cas, une belle après-midi qui, comme le précisait le président Torre, a engendré bien des sourires.