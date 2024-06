Rubutiscola : l’unione di a lingua corsa è di a rubotica

« Fà rimà lingua corsa è mudernità ». Eccu u scopu di Micheli Leccia, presidente di u cullettivu PARLEMU CORSU !, per u so prughjettu Rubutiscola, in cullaburazione cù e scole bislingue di quarta è di terza di u cullegiu di Prunelli di Fiumorbu. Ma chì ghjè ? Rubutiscola face parte di l’azzioni di u cullettivu per rende a sucetà isulana più bislingua. « Simu una struttura chì face rivendicazioni. Ma ùn basta micca a rinvidicà, ci vole à cercà di fà demustrazioni nant’à u terrenu è cù azzioni più perenni », appoghja u presidente. L’attellu sculare di rubotica n’hè à prò. Cù l’aiutu di un formatore, di un prufessore di matematiche è di lingua è cultura corsa, sei elevi anu cuncepitu dapoi ghjennaghju qualchì robò : una vittura chì si move in direzzione di un focu rossu è di un spettaculu di lume è di musica.





Trasmissione è piacè

L’ugettivu hè doppiu : trasmette è prumove a lingua. Sì l’elevu vole amparà à prugrammà è fà move i so robò, hè ubligatu di passà per a lingua corsa. Permette un immersione tutale per mutivassi trà zitelli. « Aghju cuminciatu à amparà u corsu in scola bislingua è cu l’attellu aghju amparatu un pacchettu di parulle. Ci parlavamu sempre in lingua nustrale. Spergu di cuntinuà stu corsu à passà andà », dicia Tom Micheli, elevu di quarta bislingua. A cuncipitura s’hè fattu probiu bè secondu à Jean Christophe Olmiccia, prufessore di matematiche à u cullegiu di Prunelli di Fiumorbu : « Per i zitelli, parlà corsu, scopre nove parulle, fà parechje prugrammazioni nant’à i robò è vede u risultatu subitu, ghjè una maraviglia, ne sò fieru ! »





A sfida di u rubotica

A rubotica hè vista per PARLEMU CORSU ! cume fundamentale per a sucetà di dumane. Ci vole à interessà i ghjovani per custruì l’avvene. Ùn hè micca statu faciule per i zitelli, i prufessori è per u cullettivu d’accunciassi à a cumplessità di questa. In primu locu, c’hè vulsutu assai riflessioni nant’à a manera di creà i robò è ancu nant’à u tempu di prugrammazione infurmatica di ognunu, per avè un risultatu armuniosu. Un affare chì hè piaciutu assai à Saveriu Antona, elevu di quarta : « Ghjera un ghjoculu, ma pigliava u tempu d’esse precisu. Per esempiu, per a piazza di certi ugetti nant’à u stradò è di a so prugrammazione ». A vittura mette 28 secondi per ghjunghje à a fine di u parcorsu. Questa amparera hà pussutu sviluppà u sensu logicu di i zitelli è a so ginnastica intellettuale, à prò di a creazione. Rubutiscola spera di fà cresce u numeru di participanti. È sopratuttu, di pudè participà à parechje cumpetizione in Corsica è in altrò.