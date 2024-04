Ronde de la Giraglia 2024 : prologue victorieux pour Hugo Micheli entre le Fango et Ville-di-Pietranugno

La rédaction le Vendredi 12 Avril 2024 à 21:49

La 54e édition de la ronde de la Giraglia organisée par l'ASA Bastiaise et comptant pour le championnat de France de seconde division a démarré ce vendredi soir entre le quartier du Fango de Bastia et Ville-di-Pietrabugno en nocturne, un prologue d'un peu plus de 4 kilomètres où il fallait aller vite pour se positionner au mieux avant les deux jours de course sur les routes du Cap Corse. Et Hugo Micheli vainqueur des dernières éditions de la ronde, n'a laissé le soin à personne de réaliser le meilleur chrono. Une première place qui laisse augurer ce que sera la suite de l'épreuve pour les capcorsins Micheli-Raffaelli (Skoda) talonnés au classement de cette entame de course par l'équipage Santini-Camille qui a terminé à 5"8 derrière eux.