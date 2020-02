Rixe à Calvi : un homme sérieusement blessé à une main

Les faits se sont déroulés vers 14h30, avenue de la République, en centre-ville de Calvi.

Pour une raison inconnue, c'est une bagarre pour un motif futile qui aurait éclaté à l'intérieur ou devant un bar-restaurant de la cité calvaise.

Au cours de celle-ci, un des protagoniste, domicilié à Calvi a été sérieusement blessé à une main.

Ce dernier a été transporté au Centre Hospitalier Calvi-Balagne, alors que l'auteur présumé a aussitôt pris la fuite.

Très rapidement les gendarmes ont bloqué l'avenue de la République à hauteur du carrefour dit de "L'Abbaye" et l'autre de "La Porteuse d'eau".

Malgré le nombre important de personnes au moment des faits, aucune n'a accepté de dire quoi que ce soit.

La victime elle-même s'est s'est refusée à donner des détails sur cette affaire et encore moins l'identité de celui qui lui a infligé cette blessure.

Le parquet a été informé et les gendarmes de Calvi agissent pour l'heure, avant dans doute d'être dessaisis au profit de la section de recherche de Corse.