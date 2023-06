Risque de sécheresse : pas de mesures de restriction de l'usage de l'eau en Haute-Corse

Après un début d'année 2023 marqué par une sécheresse préoccupante, le mois de mai a apporté des pluies abondantes en Haute-Corse. Les précipitations ont atteint entre 80 et 150 mm dans la plupart des microrégions, avec des cumuls représentant de 100 à 300 % de la normale dans la Castagniccia, la région bastiaise, la plaine orientale et le Cap Corse. "Au niveau départemental, le taux de précipitations s’élève à 83 mm, soit 130 % de la normale pour un mois de mai" indique la préfecture dans un communiqué. Néanmoins, la situation reste très variable selon les secteurs : "Certains secteurs demeurent en deçà des moyennes saisonnières, tels que le Cap Corse et les plaines alluviales de Marana-Casinca, comme à Biguglia. Les nappes les plus à surveiller sont celles du Cap Corse et du Bevinco", soulignent les services de l'État.



Grâce à ces précipitations, qui ont été visibles dans tous les cours d'eau avec localement des débits très importants pour cette saison, et à des températures inférieures de 1° à 2° par rapport à la normale saisonnière, les nappes d'eau souterraine affichent des niveaux élevés pour cette période dans les deux départements de l'île. Pour le moment, aucune restriction n'est imposée en Corse. "Compte tenu de la situation et des prévisions pour les 15 prochains jours, qui privilégient de nouveaux épisodes orageux et une situation hydrique favorable en termes de ressources en eau brute, d'humidité des sols et de débits des cours d'eau, aucune mesure de restriction n'est mise en place dans le département de la Haute-Corse à ce stade. Toutefois, un suivi régulier sera effectué afin de réagir rapidement en cas de détérioration des données." détaille la préfecture qui constate "également une baisse d'environ 10% des consommations en usage domestique, de même pour l'arrosage agricole qui reprend de manière modérée, notamment en raison des fortes pluies de mai."