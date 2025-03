Rezza : une école bilingue pour six villages du Cruzzini

Ils seront dix, peut-être douze, à s’asseoir sur les bancs de l'école à Rezza. Dans ce village de 70 habitants, au cœur du Cruzzini, la rentrée 2025 marquera une reprise de la vie scolaire. La classe accueillera des enfants venus aussi de cinq communes voisines : Pastricciola, Azzana, U Salge, Rusazia et Lopigna. Elle sera bilingue, avec un enseignement en français et en langue corse. L’inauguration du local scolaire s’est tenue ce samedi 22 mars, en présence de Laurent Marcangeli, ministre de l’Action publique, de la Fonction publique et de la Simplification. Originaire du village, l’élu a salué une ouverture porteuse de sens : « Nous sommes ici au cœur du sujet des services publics en milieu rural : l’accès à l’éducation est une priorité pour les familles qui souhaitent s’installer dans des villages. »



Également sur place, le recteur de Corse a rappelé que cette ouverture s’inscrivait dans deux des priorités du futur projet académique : « Un service public au plus près des territoires, en lien avec deux des priorités : la langue corse et le rural. L’école sera bilingue et portera le nom d’Antoine Ciosi, magnifique interprète de “L’omu di Muna”. Una scola chì s’apre, sò i paesi chì campanu ! »



Dans le Cruzini, où l’on n’avait plus entendu de sonnerie d’école depuis plus de quarante ans, cette ouverture est plus qu’un aménagement technique. Elle marque le retour d’un service public de proximité et une reconnaissance, aussi, du rôle que peut jouer l’école dans le maintien du lien social et de la langue.