Revue d’effectif pour le SC Bastia face à Furiani

SC Bastia (L2) – AS Furiani – Agliani (N2) 2–1 (0-1)

Stade Claude Papi.

Arbitre : M. Della Tomasini

Buts : Tomi (62’ et 67’) pour le SCB. Coly (44’) pour l’ASFA



SCB

Placide, Bonhert, Keita, Okou, Janneh, Ducroq, Vincent, Tomi, Alfarela, Santelli, Djoco, Bai, Bianchini, Fabri, Guetto, Loubatières, M Baye, Roncaglia, Souboul, Yapi, Lunardi.

Ent : Brouard. R



ASFA

Carlotti, Valery, Berenguer, Aankour, Kondo, Kubota, Leclerc, Pianelli, Ouchen, Yara, Coly, Feliciano, Teixeira, Pollet, Nouala, Binet, Caldeirinha, Averland, Perrian, Salvadori, Gat.

Ent : Videira. P





Au coup d’envoi, l’écart de deux divisions se fait sentir puisque dès la 2e Vincent voyait son tir passer de peu à côté du but de Carlotti. Le SCB gardait le pied sur le ballon sans pour autant être tranchant. Santelli à la 12e plaçait une tête hors du cadre. Les joueurs de Furiani avaient du mal à ressortir le cuir. Au quart d’heure de jeu, sur une mauvaise passe de Pianelli, Djoco interceptait, fixait la défense mais dévissait sa frappe. Furiani continuait à jouer avec le feu puisque cinq minutes plus tard, Carlotti perdait la balle dans ses 6 mètres sans conséquence face au pressing de Vincent. Pratiquement dans la foulée Afarela trouvait Djoco dont la tentative manquait de précision. Malgré cette domination des joueurs de Régis Brouard c’était bien Furiani qui ouvrait le score à la 44e. Profitant d’une perte de balle bastiaise, Coly sur un centre au premier poteau venu de la gauche battait Placide. La réaction du SCB aurait pu être payante, Santelli était tout proche de l’égalisation sur un lob de Vincent, le ballon était sauvé sur la ligne par le défenseur de Furiani.





Dès l’entame de la seconde mi-temps, le scénario était identique, Bastia dominait les débats mais devait cette fois-ci concrétiser ses actions. A la 62e bien servi par Loubatières, par-dessus la défense furianaise, Tomi trompait Carlotti. Cinq minutes plus tard le SCB prenait l’avantage, encore par Félix Tomi qui alerté dans la profondeur par M Baye, battait le gardien Furianais.

La fin de match était assez calme, le SCB ayant baissé de rythme, les Furianais se procuraient une dernière balle d’égalisation à la 85e, la tête de Teixeira sur un centre côté gauche finissait sur la transversale de Fabri.



Le SCB commençait l’année par une victoire avant de recevoir le 13 janvier le leader du championnat de Ligue 2 le SCO Angers.