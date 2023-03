Retraites : Les députés nationalistes du groupe LIOT réclament le retrait du texte et la démission du gouvernement

Le recours attendu à l’article 49-3 par le gouvernement pour faire passer au forceps, faute de majorité à l’Assemblée nationale, le projet de loi très controversé de la réforme des retraites, a déchainé la colère des oppositions. Le groupe LIOT - Libertés, Indépendants, Outre-Mer et Territoires -, dont font partie les trois députés nationalistes corses, Michel Castellani, Jean-Félix Acquaviva et Paul-André Colombani - voulait un débat et un vote. Lors du débat qui n’a finalement pas eu lieu, jeudi après-midi, il comptait présenter, par la voix de Charles de Courson, une motion de rejet du texte. Face au forcing de la Première ministre et à la séance qui a tourné court, le groupe a demandé, dans un communiqué de presse, le retrait du texte et la démission du gouvernement. « L’ensemble des parlementaires du groupe LIOT dénonce l’utilisation de cet article 49 alinéa 3 de la Constitution sur le projet de la Réforme des retraites. Ce recours démontre la surdité du Gouvernement, incapable de trouver des compromis. En conséquence, nous demandons le retrait immédiat de la réforme des retraites et la démission du Gouvernement. Sans réponse rapide du président de la République, des députés du groupe déposeront dans les prochaines heures une motion de censure transpartisane ».