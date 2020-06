Réouverture des cafés, bars et restaurants : redémarrage en douceur à Calvi

En Corse, pour les bars, cafés et restaurants la phase 2 du déconfinement a démarré ce mardi 2 juin à minuit. Concrètement, les établissements ont rouvert leurs portes fermées depuis le 15 mars dernier.

Les détails de cette nouvelle étape ont été publiés par décret paru au journal officiel ce 1er juin.

On retiendra pour l'essentiel qu'il convient de respecter les mesures sanitaires en vigueur comme par exemple dix personnes maximum par table, un mètre minimum entre chaque groupe, des masques pour le personnel et les clients lors des déplacements dans le local.

À Calvi, station touristique par excellence, tout comme à la plage, cette réouverture s'est effectuée timidement.

Il n'y avait en effet pas foule sur les terrasses des bars mais aussi celles des restaurants à l'heure du déjeuner.

Les conversations sur ce fameux article 10 du décret paru le 31 mai au Journal Officiel limitant la circulation aérienne entre Corse et continent à un motif impérieux, et ce jusqu'au 23 juin, étaient au centre des préoccupations des commerçants et cafetiers.

Dans cette période pour le moins confuse, lassés par les contradictions gouvernementales, certains propriétaires ont choisi de ne pas rouvrir leurs établissements tant que la situation ne sera pas éclaircie. D'autres ont tout simplement demandé à leur personnel saisonnier d'attendre leur feu vert.



C'est dans ce contexte particulier que ce matin Ange Santinini, maire de Calvi, entouré de deux de ses adjoints Didier Bicchieray et Jean-Michel Nobili mais aussi de Patrick Mattei, président du l'Union Commerciale Calvaise et conseiller municipal, est allé à la rencontre des commerçants du port avec qui il a pu échanger sur la situation actuelle.

Fort heureusement, malgré ces contradictions du gouvernement, tous voyaient d'un bon oeil cette réouverture, signe encourageant d'une liberté retrouvée.

Pour la plupart de ces commerces, des efforts importants d'aménagements ont été effectués pour répondre aux mesures sanitaires imposées et mettre en confiance leur clientèle.

Si cette première journée était calme, en revanche la soirée s'annonçait beaucoup plus festives avec un carnet de réservation qui se remplissait au fil des heures.