Rencontres de la transition écologique du PETR de Balagne : 7 actions validées

Ce dernier a ouvert la présentation à l'assemblée.

"Je suis très heureux qu'on puisse organiser aujourd'hui ces rencontres à la sous-préfecture, dans le cadre de la transition écologique qui a été signée le 7 février dernier à Paris, en présence de Emmanuelle Wargon, la ministre. Ce qui montre aussi l'intérêt que porte le gouvernement a cette politique qui a vocation à traduire au plus près des territoires l'ambition écologique de la France. Cette politique dans le cadre d'une dynamique un peu rénovée, très partenariale avec à la fois les service de l'Etat et les collectivités locales sur le territoire, les associations, les entreprises qui ont aussi vocation à participer à la conception même des contrats de transition écologique mais aussi accompagner sa mise en œuvre opérationnelle sur le territoire".

Rappelons que le PETR du pays de Balagne est le seul territoire de Corse a avoir été retenu lors de la campagne 2019 des contrats de transition écologique.

Florence Pinasco, directrice du PETR de Balagne revient sur ce qu'est cette transition écologique.

"Nous avons été lauréats sur la base d'une candidature où l'on avait quatre orientations".

La maîtrise de la dépense énergétique, la production d'énergies renouvelables, la préservation des ressources et des milieux et la valorisation des ressources locales.

" C'est un contrat d'une durée de 3 ans. Le côté innovant est qu'il associe des porteurs de projets, privés et associatifs, qui se sont manifestés sur la base d'appel à projet via les réseaux sociaux et médias lors de la réunion de lancement qui a eu lieu au mois de novembre.

Sept actions ont été validées et au budget bouclé, sept autres sont en maturation. D'autres actions peuvent également être ajoutées, toujours dans les trois ans qui viennent".

Les actions validées

Maîtrise de la dépense énergétique :

Par le PETR de Balagne. L'aménagement de la voie verte Calvi-Lisula. Études techniques, travaux d'aménagements et de franchissement. Avec un budget prévisionnel de 2 090 000€.

Par la CCIRB, le transport intercommunal Lisula-Balagna. Mise en service de lignes régulières de transports en commun et lignes de transport à la demande sur l'intégralité du territoire. Avec un budget prévisionnel de 1 278 000€.

Production d'énergies renouvelables

Par la CCIRB. Implantation d'une unité de méthanisation des déchets agricoles, biodéchets et boues de stations d'épuration en voie solide discontinue. Avec un budget prévisionnel de 2 000 000€.

Par le PETR de Balagne. Analyse du potentiel photovoltaïque du pays de Balagne, tenant compte des enjeux environnementaux, paysagers, patrimoniaux et des contraintes réglementaires. Avec un budget prévisionnel de 40 000€

Préservation des ressources et des milieux.

Par la CCIRB. Programme d'éradication d'espèces invasives dans le Reginu. Et l'étude multi-espèces. Avec un budget prévisionnel de 40 000 €.

Par L'ARSM, la mise en place d'une plateforme et d'un service itinérant de broyage des végétaux dans les communes de Balagne et en déchetterie à disposition des résidents. Avec un budget prévisionnel de 94 400€.

