Rencontres Musicales de Méditerranée : le groupe tunisien Attarab à Erbalonga

Le groupe Attarab a été officiellement créé le 4 mai 2002, même si le noyau de la troupe existait déjà sous une forme officieuse depuis 1992 lorsque quelques étudiants tunisiens se retrouvaient régulièrement pour partager leur passion commune pour la musique classique arabe.

En 2007, la dimension internationale du groupe s’affirme par l’arrivée de talents issus de plusieurs cultures. Les influences turques, vietnamiennes, américaines, françaises enrichissent dès lors une musique qui rayonne par la diversité de son répertoire et la multitude de ses nuances.

Reconnu et de plus en plus apprécié, le groupe se produit en France et sur la scène internationale. A travers ses manifestations et activités culturelles, il s’attache à promouvoir la musique classique arabe dans ses multiples formes, modes et origines. A travers ses concerts, la formation tunisienne veille à transmettre des messages de paix, d’amour et de partage. La musique présentée par Attarab couvre l’essentiel des répertoires musicaux arabes provenant de différents pays : Tunisie, Algérie, Maroc, Syrie, Liban avec des styles et des modes divers et variés citant les plus grandes figures de la musique arabe : Sayyid Darwish, Mohamed Abdelwahab, Riadh Sonbati, Om Koulthoum , Ali Riahi, Abdewahhab Doukkali…

Dans le cadre des concerts « Jeune public », le groupe tunisien se produira ce vendredi 12 au Collège de Montesoro à Bastia.