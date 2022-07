Renaud Dély à Bastia : « Comment peut-on encore être de gauche ? »

Renaud Dély est journaliste politique. Editorialiste on le retrouve dans la « Matinale » de France Info et animateur de l'émission « 28 minutes samedi » sur la chaîne Arte. Il abandonne souvent le micro pour la plume, auteur de plusieurs essais, souvent politiques, dont « Les Macron du Touquet-Élysée-Plage » (Le Seuil, 2020), « La Vraie Marine Le Pen. Une bobo chez les fachos » (Plon) mais aussi des romans comme son dernier chez Lattès, « Le grand saut ». Il s’est également essayé à la BD : « Sarkozy et ses femmes » avec Aurel pour les dessins, (Drugstore), « Hollande et ses deux femmes » toujours avec Aurel (Glénat)… mais revenons-en à la politique.



« Je suis journaliste politique et je m’intéresse depuis longtemps à la gauche et il faut avouer que depuis quelque temps elle n’est pas en grande forme. Dans ce livre je raconte une longue dérive, une métamorphose. Alors que depuis le 18ème siècle elle avait foi en l’avenir, au progrès, en l’homme, depuis le début du 21ème, elle a perdu confiance en elle, au progrès. Elle se place dans une posture régressive, vindicative, dans l’indignation et une forme de radicalité qui la tient assez éloignée du pouvoir et je pense pour longtemps ». explique l'auteur devant le public était venu en nombre ce samedi à la librairie Alma de Bastia à l'occasion de sa conférence.



Concernant la récente élection présidentielle, Renaud Dély analyse ainsi la manière dont « la gauche a trahi le projet des Lumières et les idéaux du progrès. Quand Emmanuel Macron a moqué le « modèle amish » à propos de ceux qui refusaient le déploiement de la 5G, était-il si éloigné de la réalité ? La gauche n’aurait-elle pas bel et bien trahi le progrès, si cher à ses pères fondateurs ? »



Au fil de l'après-midi, le journaliste dissèque « la métamorphose d’un camp qui se détourne de ses idéaux et se fourvoie dans des combats hermétiques. Entre dérives identitaires, repli communautaire, rejet du patriotisme et conversion au catastrophisme, cette famille politique fondatrice de la République tourne le dos à l’avenir et se referme sur des certitudes désuètes, déconnectées du réel et de l’époque. L’indignation lui tient lieu de réflexion. La gauche en France n’est plus. Au lendemain de l’élection, il y a urgence à en mener l’autopsie, dans l’espoir de la voir un jour opérer son indispensable résurrection».



Parallèlement à ses activités de journaliste politique, Renaud Dély collabore depuis 2005 au mensuel So Foot et à son site Internet. D’août 2008 à mars 2010, il était au micro de RTL dans l’émission « On refait le match ». Le foot c’est aussi sa passion. Souvent sur notre île où il a des nombreux amis, il connait bien évidement le football corse : « J’avoue plus connaitre le Sporting Club de Bastia que le club d’Ajaccio. J’avais 9 ans en 1978 et j’ai suivi toute la saga de cette fameuse épopée avec Papi, Orlanducci et Marchioni ou encore la fameuse roulette de Mariot. La Corse est une terre de football, ça fait partie de la culture corse. C’est une religion ici. Par rapport au nombre d’habitants sur l’île, les résultats sont remarquables. J’aime le football, c’est un jeu d’enfant et ça doit le rester. Le football est à l’image de la société, c’est un chaudron avec des moments de joie, de fraternité mais aussi des moments de violence et même de haine. C’est un sport mondialisé avec des enjeux financiers, économiques énormes. Albert Camus le dirait mieux que moi, le football est le reflet de la morale et de la condition humaine ».