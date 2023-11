Régis Brouard, entraineur du SCB : "On est en train de retrouver une structure collective"

En prélude, l’entraîneur bastiais revient sur la bonne prestation contre Bordeaux samedi dernier (victoire 3-1). « Une question se pose », souligne Régis Brouard, « Est-ce qu’on est capable de refaire ce type de match, est-ce qu’on est capable de le reproduire en termes d’intensité athlétique, car les données recueillies des statistiques confirment qu’on a fait un gros match. Ce qui est important de souligner aussi c’est qu’on est en train de retrouver une structure collective. Contre Bordeaux, on a bien vu que chacun était dans son rôle, dans son registre et automatiquement ça rassure ».



Mais pour le coach, face au PFC, ce sera un tout autre match: « Le PFC c’est totalement différent de Bordeaux dans ce qu’il propose. Il faut qu’on s’appuie sur ce qu’on a fait. On vient de prendre 5 points sur 9 possibles donc j’espère qu’on a trouvé le bon antibiotique de la mauvaise période. Mais on ne sort pas facilement d’une telle période sans cicatrices. On a repris confiance, mais il faut être vigilant, attentif parce que le laisser-aller est la pire des choses ».

Face aux Parisiens, les Bastiais devront se montrer solidaires, décidés, déterminés pour, pourquoi pas, engranger les trois points de la victoire.

« On attend cette victoire à l’extérieur depuis longtemps », souligne Régis Brouard, « Ce serait bien pour rattraper les points perdus pendant la mauvaise période. On avance, mais ça passe par des séries. Il est important dans ce championnat de prendre des points tous les week-ends. Ça ferait un bien fou d’obtenir cette première victoire. Dans ce genre de match, ce sont les ingrédients qu’on y met qui sont les plus importants. Il faut mettre de l’intensité, intensité dans les courses, dans l’agressivité, dans l’utilisation du ballon, dans les appels. L’intensité doit faire partie de nos valeurs. À travers des vidéos on a montré aux joueurs qu’avec une certaine rigueur, une certaine discipline, on peut y arriver ».



Pour cette rencontre de samedi soir (19h) à Charléty, l’entraîneur récupère son jeune attaquant Facinet Conte. Si le PFC a annoncé cette semaine la gratuité d’accès au stade (15 000 places) pour toute la saison, le Sporting devrait compter un bon millier de supporters sur place .