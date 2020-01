Réforme des retraites : la protestation continue à Bastia

C.-V. M le Jeudi 16 Janvier 2020 à 16:27

La protestation continue contre contre la réforme des retraites. Ce jeudi matin à Bastia une centaine de personnes a pris possession du boulevard Paoli et a défilé du bas au haut de l'artère pour dire haut et fort sa désapprobation à la réforme des retraites sur laquelle le Gouvernement remet son ouvrage sur le métier sans pour autant parvenir à convaincre les salariés du public et du privé. Un mouvement qui ce jeudi a grandement perturbé la circulation dans le centre-ville.

A la une | L'actu régionale | Faits divers | Evènements