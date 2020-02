Réforme des retraites : l’intersyndicale corse ne lâche rien

Le gouvernement ne recule pas sur sa réforme des retraites, l’intersyndicale non plus. A la suite d'un appel national, une nouvelle manifestation s’organise dans tout l’hexagone jeudi prochain, le 20 février. La Corse, elle aussi, s’apprête à continuer la lutte contre « la retraite à point et le système de décote-surcote ». En effet, les syndicats se sont réunis en Corse le 3 février dernier et appellent à poursuivre l’action contre ce projet de réforme.

« Il n’y a rien d’original dans le mouvement que nous poursuivons depuis des semaines, explique Marcel Santini. C’est un appel à la grève et au rassemblement national. Nous serons présents pour prouver que nous continuons de lutter contre cette réforme mais également pour faire valoir des revendications locales ».



En effet, les différentes organisations pointent du doigt la vie trop chère sur l’île face à des salaires encore trop bas. Ainsi, sont demandés une extension de la Prime de transport pour les travailleurs et retraités, une prime de vie chère, une mise en place du blocage des prix à la pompe et une revalorisation ainsi qu’une extension à tous les salariés de Corse de l’Indemnité Régionale de Transport Corse (IRTC).





Sur ce dernier point, on observe une avancée avec une réunion prévue le 5 mars prochain avec les représentants du patronat afin de finaliser des accords. Une nouveauté cependant au niveau des revendications locales. L’intersyndicale réclame une défiscalisation des assurances complémentaires pour les salariés, à savoir que la part servant aux ménages pour s’acquitter du règlement d’une mutuelle santé ne soit plus comptabilisé dans le salaire imposable.