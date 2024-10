Réduit à 9, l’AC Ajaccio héroïque face à Martigues (1-1)

ACA – Martigues 1-1

Après les péripéties extra-sportives de la veille, la rencontre entre l’AC Ajaccio et Martigues pouvait enfin se dérouler ce samedi après-midi. Pour cette 8e journée de Ligue 2, Mathieu Chabert, le coach acéiste, avait décidé d’aligner une équipe très offensive avec une défense à quatre composée de Kouassi, Youssouf, Bamba et Vidal, devant l’inamovible Sollacaro. Au milieu de terrain, Mangani et Anziani tandis que Santelli et Soumano étaient placés plus haut sur les côtés en soutien d’un duo d’attaquants composé de Touré et Ibayi.



Malgré tout, il fallait attendre la 16e minute de jeu pour voir la première occasion ajaccienne sur un coup-franc excentré de Julien Anziani, qui ne passa pas loin de la lucarne provençale. Puis, sur un bon travail de Kouassi, le latéral gauche acéiste ajustait un centre parfait pour Ibayi, qui d’une tête piquée, ouvrait le score pour des Ajacciens réalistes (22e). En face, les Martégaux affichaient leurs lacunes offensives et seul Solvet, essayait d’apporter le danger sur les buts de Sollacaro par des tirs lointains.



Santelli expulsé avant la mi-temps



Mais sur un contact trop appuyé et mal maîtrisé entre Solvet et Santelli, l’arbitre de la rencontre décidait de sortir, sans aucune hésitation, le carton rouge à l’encontre de l’attaquant ajaccien (39e). Une deuxième expulsion directe consécutive après celle de Tim Jabol face à Lorient, la semaine dernière. Une décision qui avait pour conséquence de faire monter la température dans les gradins de Timizzolu. Sur l’action suivante, Oucasse Mendy à la réception d’un ballon dans le dos de la défense, après un coup-franc, trompait Sollacaro d’une frappe puissante pied gauche, pour permettre à Martigues d’égaliser (43e) sur sa première véritable occasion. Terrible.



L’ACA réduit à 9 après l’expulsion de Kouassi



Au retour des vestiaires sur un renvoi de Sollacaro, Robin, le milieu martégal récupérait un ballon aux 25 mètres mais le lob de ce dernier, terminait sa course juste au-dessus de la transversale ajaccienne (48e). Les Ajacciens tentaient bien de réagir notamment sur une percée de Soumano, conclue par un tir puissant, obligeant Aymes le gardien provençal, à intervenir. Mais le pire restait à venir. Sur une faute de Kouassi aux abords de la surface de réparation, le latéral ajaccien protestait avec peu trop de véhémence, au goût de Mr Lesage, qui expulsait, de manière scandaleuse, directement le joueur ajaccien ! Un air de révolte soufflait alors sur Timizzolu et Puch se permettait même le luxe d’inquiéter le portier martégal. Réduits à 9 contre 11, les Ajacciens étaient contraints de se replier en bloc bas pour préserver le match nul.

Héroïque dans les derniers instants de la rencontre, l’ACA préservait l’essentiel avec ce match nul mérité dans des circonstances de jeu difficiles. Place maintenant à la trêve internationale avant la reprise du championnat fixée au 19 octobre prochain avec un déplacement du côté d’Amiens.