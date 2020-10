Reconfinement : activation d’une cellule d’information du public en Haute-Corse

Le Président de la République a décidé d’imposer un confinement adapté, à l’échelle du pays entier, à partir du jeudi 29 octobre minuit et jusqu’au 1er décembre 2020 afin de faire face à la violence de la deuxième vague épidémique de la Covid-19.

Les modalités de fonctionnement et de déploiement de ce confinement ont été précisées hier par le Premier ministre avec les ministres concernés.

Pour toutes les questions d’ordre général ou administratives concernant la situation sanitaire et ses conséquences , le gouvernement a mis en place un numéro vert à destination du public :

0 800 130 000 24h/24, 7j/7





En complément de ce numéro national, la préfecture de la Haute-Corse a mis en place, une cellule d’information du public (CIP), active depuis ce jour 14h, afin de renseigner la population du département sur les modalités du confinement.

• de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures ,du lundi au vendredi

• de 9 à12 heures et de14h à 17 h ce samedi 31octobre 2020

Vous serez mis en relation avec cette cellule en composant le numéro du standard de la préfecture (04.95.34.50.00).





L’adresse de messagerie pref-covid19@haute-corse.gouv.fr reste disponible en dehors de ces plages horaires pour l’ensemble des questions que peuvent se poser les particuliers, les collectivités locales, les associations, etc ...





Il est précisé que les services de l'Etat dans le département sont pleinement mobilisés. Ainsi, comme tous les autres services publics, la préfecture n'a pas modifié ses modalités d'accueil des usagers :

- les points d’accueils numériques seront ouverts et accessibles pour les usagers qui ont pris rendez-vous et qui seront munis de leur convocation,