Réactions - "Simu tutti à fianca di tè Yvan"

Femu a Corsica

Ce matin, Yvan Colonna a été victime d’une tentative d’assassinat de la part d’un ou plusieurs détenus au sein de la Centrale d’Arles.

Il est actuellement dans un état désespéré.

Nos premières pensées vont ce soir vers Yvan et sa famille.

Nous le disons avec force, détermination et solennité : l’Etat français porte une responsabilité majeure, accablante, dans ce qui vient de se passer.

Depuis des années, l’Assemblée de Corse unanime, les maires, la société corse tout entière, plus récemment des députés de tous les groupes politiques représentés à l’Assemblée nationale, ont demandé publiquement que le droit au rapprochement soit appliqué à Pierre Alessandri, Alain Ferrandi et Yvan Colonna.

Le Gouvernement et l’Etat ont refusé, au mépris de la justice, de la loi française et européenne, et de l’équité, d’appliquer ce droit.

Si le droit au rapprochement avait été appliqué, le drame de ce matin n’aurait pas eu lieu.

C’est au contraire la logique de vengeance d’Etat, mise en œuvre depuis plus de deux décennies, qui a trouvé aujourd’hui son accomplissement le plus funeste, dans des circonstances plus que troublantes :

Comment Yvan Colonna, détenu « particulièrement surveillé », a-t-il pu être victime d’une tentative d’assassinat visiblement préméditée, par un ou des détenus dont la dangerosité était parfaitement connue de l’administration pénitentiaire ?



En accord avec la famille d’Yvan Colonna, et en concertation avec l’ensemble des mouvements et organisations nationalistes, Femu a Corsica appelle l’ensemble des Corses épris de justice et de démocratie à des rassemblements pacifiques, ce soir, mercredi 2 mars 2022 à 18h30, devant les Préfectures d’Aiacciu, Bastia è Corti.

Ghjustizia per Yvan





L'ora di u ritornu

L’agression dont a été victime Yvan Colonna est inqualifiable, tragique et inadmissible. Elle nous place une fois encore devant l’injustice d’une administration d’Etat qui sous couvert de respect des lois encourage et permet les déviances les plus extrêmes. L’état de santé d’Yvan, que les médecins qualifient ce soir « d’urgence absolue », est la matérialisation de cette vengeance d’Etat voulu par le président de la république et son chef de gouvernement. Nous sommes aujourd’hui très exactement dans la situation recherchée et voulue par le pouvoir politique Français. Yvan est en danger de mort parce que l’Etat (qu’il s’agisse des responsables politiques ou de ses serviteurs les plus zélés) a refusé d’appliquer la loi et a, par des arguties judiciaires inacceptables, bafoué le droit. Ce soir la tristesse et la colère nous assaillent. L’injustice nous écœure, nous révolte et nous indigne. Nous sommes tous et sans exception aux côtés d’Yvan et de sa famille. Sa femme, ses fils, ses parents, sa sœur Christine et son frère Stéphane et toute sa famille.

Simu tutti à fianca di tè Yvan e di tutta à to famiglia.



U n Soffiu Novu, un Nouveau Souffle pour la Corse »

Les élus du groupe « Un Soffiu Novu, un Nouveau Souffle pour la Corse » communiquent :

C’est avec effroi que nous avons pris connaissance des évènements qui se sont déroulés ce matin à la prison d’Arles.

Nos pensées vont tout d’abord vers la famille et les proches d’Yvan Colonna.

Il est indispensable que toute la lumière soit faite sur les circonstances qui ont mené à l’agression sauvage, par un co-détenu, d’un homme considéré comme « détenu particulièrement signalé ».

Pour permettre à la Corse de trouver le chemin de l’apaisement auquel aspire l’immense majorité des habitants, et conformément au droit, nous réaffirmons que le rapprochement d’Alain Ferrandi et Pierre Alessandri doit intervenir le plus rapidement possible.