Rallye de Finlande : "Une épreuve frustrante" pour Pierre-Louis Loubet

Dans la première spéciale du jour, Moksi-Sahloinen (16,65 km), la Puma a rencontré un nouveau souci mécanique, reléguant Loubet loin dans le classement. Elfyn Evans a dominé cette spéciale en 7'34''9, suivi de près par Suninen à 1 seconde et Takamoto Katsuta à 2,9 secondes.



Pour sa part, Loubet a dû se contenter de la sixième place, à 10,8 secondes de la Toyota. Cependant, l'espoir est revenu pour Loubet dans la spéciale suivante, Himo-Jämsa (9,26 km), où il a réalisé le sixième meilleur temps à 10,8 secondes de la Toyota.



Un bref sourire qui s'est à nouveau estompé lors de l'avant-dernière spéciale, Moksi-Sahloinen, où la Puma a été touchée par une nouvelle faiblesse. Elfyn Evans s'est une fois de plus imposé en 7'26''7, reléguant Neuville à 4,5 secondes et Suninen à 5 secondes. Loubet a terminé à la sixième place avec un écart de 9,1 secondes. La Power Stage à Himo-Jämsa a conclu le Rallye de Finlande, avec Evans déterminé à s'imposer.

Neuville a pris la deuxième place à 9/10 de seconde et Suninen la troisième place à 2,3 secondes. Loubet a terminé son rallye à la sixième place, à 9,1 secondes du leader.



Au terme des 22 spéciales, la neuvième manche du championnat du Monde a couronné Elfyn Evans (Toyota), suivi de Thierry Neuville (Hyundai) à 39,1 secondes et de Takamoto Katsuta (Toyota) à 1 minute et 36,7 secondes, complétant le podium final. Le prochain rendez-vous pour les passionnés de rallye sera en Grèce en septembre, où de nouveaux défis et rebondissements attendent les pilotes.