Rallye de Finlande : Loubet en tête du WRC2

Treizième de l'ES1 (Arju) et de l'ES2 (Oittila), le Porto-Vecchiais bouclait ce dernier tronçon de 19,3 kms en 10'14''1. C'est dans la spéciale suivante (Monski) et ses 20 kilomètres que Loubet s'emparait de la tête du classement du WRC2 au bénéfice de sa 12e place dans l'ES. Après trois spéciales, le pilote de l'extrême sud naviguait en tête des WRC2 devant Jari Huttunen (Hyundai) à 13 secondes et Takamoto Katsuta (Fiesta) à 21 secondes.





Dans les deux spéciales suivantes, Hurrua et Assamaki, Loubet accentuait son avance en terminant, respectivement, à la 12e et 11e place du scratch. Le sixième tronçon de la journée dans Aanekoski, le confortait dans sa belle dynamique avec une douzième position. Au classement général, Ott Tanak mène le rallye de Finlande,suivi par Jari Matti Latvala et Kris Meeke. Les Toyota font, pour l'heure, le plein en plaçant trois autos sur ce podium provisoire. En WRC2, Pierre-Louis Loubet est, pour l'instant, en tête avec 28''6 d'avance sur le Japonais Katsuta. Le Russe Nikolay Gryazin est en embuscade en troisième position.

