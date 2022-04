Rallye de Croatie : Loubet regagne de la confiance

Ce samedi matin le pilote de la Ford Puma était, de nouveau, présent sur la ligne de départ avec l'ambition de retrouver de la confiance.

Tout comme vendredi, huit spéciales étaient au menu des équipages avec une boucle de quatre ES à répéter à deux reprises.

La première spéciale , Kostanjevac - Petrus Vrh était annulée en raison de l'accident survenu à la Hyundai d'Oliver Solberg. Une ES où Pilouis Louet avait emmené la Ford Puma à la 7e place





Tout démarrait, donc, véritablement dans l'ES10, Jaskovo- Mali Modrus, où Loubet, en proie à de légers ennuis mécaniques, terminait 7e à cinq secondes du vainqueur Esapekka Lappi sur la Toyota qui parcourait les 10 kilomètres en 5'52''8. Dans la spéciale suivante (Platak 15,88 kilomètres) le brouillard était au rendez-vous. Pourtant l'Estoniern Ott Tanak réalisait un super temps en 9'57''9, étant le seul sous la barre des dix minutes, mais surtout laissant le Belge Thierry Neuville (Hyundai) à plus de 18 secondes; Quant à Loubet, prudent, il se contentait de la 10e position (10'42''0).





L'ES12, Vinski Vrh-Duga Resa mettait un terme à la première boucle de la journée. Pilouis Loubet devait y goûter aux joies d'un podium en y terminant 3e derrière Thierry Neuville et Elfyn Evans (Toyota)

Cette belle progression était confirmée dans le deuxième passage dans Kostanjevac, le pilote de la Ford y réalisait le 5e temps (13'27''5) où Lappi (13'19''8) y signait le scratch en devançant Neuville et Evans.





La quatorzième spéciale (Jaskovo) voyait Loubet intégrer encore le top huit, alors que Lappi engrangeait son deuxième chrono de rang (5'43''6) faisant une fois de plus la pige à Thierry Neuville (5'46''3).

L'avant-dernier tronçon chronométré étant annulé en raison du brouillard, le dénouement de la journée se déroulait dans Vinski Vrh - Duga Resa. Le pilote de la Ford Puma y obtenait une sixième place à un peu plus de cinq secondes du vainqueur Kalle Rovanperä (4'36'') qui s'adjugeait le dernier scratch du jour devançant Esapekka Lappi et Thierry Neuville.





Ce samedi soir le rallye de Croatie est mené par Rovanperä qui devance Ott Tanak à 19''9 et Breen Graig à plus d'une minute.

Dimanche, quatre tronçons chronométrés vont clore le rallye de Croatie.

Pour Pilouis Loubet il s'agira de confirmer cette deuxième journée très encourageante.