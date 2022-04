Rallye de Costa Serena : Georges Moracchini conjure le sort

Une entame de rallye quelque peu perturbée dans la mesure où dès la première spéciale, Thomas Argenti (Polo) puis Pierre-Marc Nanucci (Clio) partaient à la faute. Deux sorties de route qui engendraient un évident retard. La spéciale était, dans un premier temps, stoppé puis les organisateurs décidaient de la relancer.





L'unique et meilleur temps, de cette ouverture tronquée, revenait à Joël Ottomani (Hyundai) qui signait le premier scratch de la journée au volant de la Hyundai en 7'44''3, les huit concurrents suivants étant crédités du même temps forfaitaire.





Dans le deuxième passage dans ce même tronçon chronométré, Georges Moracchini avec la Skoda signait le scratch (7'24''5) en étant quatre 4''5 plus rapide que Hugo Micheli sur la Polo. François Cervetti avec l'autre Skoda prenait la troisième place à 10 secondes. Quant à Joël Ottomani, il quittait lui aussi le rallye dans cette ES sur une sortie de route sans gravité.





Dans l'ultime passage de ce Costa Serena version régionale, Georges Moracchini signait à nouveau le scratch en 7'23''3 au sein d'un baisser de rideau victime d'une nouvelle interruption de course qui engendrait un nouveau temps forfaitaire pour l'ensemble des autres concurrents.





Au final, Georges Moracchini, leader en 2019, mais victime d'une sortie de route, s'adjuge le Costa Serena 2022 devant Hugo Micheli (Polo) à 8''1 et Thierry Agostini (C3) à 17''9. Quant à Yannick Rossi sur l'Alpine A110 il termine au pied du podium à 34''5.

Au sein des différents groupes, Yannick Rossi (GT) avec l'Alpine, Franck Lorenzi (RNA) sur la Clio, Olivier Luciani (Clio) en RC4 et Jean-Claude Pietri (RC5) au volant, également, de la Clio figurent au palmarès de ce Costa Serena "relookée" version 2022.

Au sein du VHC, Jean-Jacques Pietri (Ford MK2) remporte les groupes de 1 à 5, alors que Jean-Marie Murati (M3) remporte les périodes AJ, BJ et NJ.