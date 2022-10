Rallye de Catalogne : Pilouis Loubet se rassure en fin de journée

Une position qui était identique pour le Porto-Vecchiais dans Serra De Llena où Rovanpera était encore le plus rapide (6'41''0) devant une nouvelle fois Neuville à 2''1. Quant à Loubet, dans une entame de rallye prudente, il lâchait encore 12 secondes.

Dans Les Garrigues Altes, la plus longue spéciale du jour (22,64km) le pilote du Team M Sport être victime d'une crevaison en fin d'ES. Il terminait à la 19e place à 49''4 de la Toyota de Sébastien Ogier. il fallait encore passer dans la 4e spéciale Riba-Roja (13,98km)avant de pouvoir changer les gommes. Un tronçon pas plus bénéfique pour Pilouis Loubet qui terminait en 11e position victime d'un ennuimécanique en toute fin d'ES. A la mi-journée, le pilote M Sport était 11e à 1'21 du Belge Thierry Neuville nouveau leader du rallye. La

deuxième boucle démarrait dans Els Omells - Malda, Pilouis Loubet qui avait résolu son problème mécanique revenait dans le top huit à 4''7

de Ogier (5'08''8). Ce renouveau se confirmait dans Serra De La Llena où le pilote du Team M Sport obtenait la 5e place à 3''5 de Rovanpera (6'47''2) à seulement 3/10e de la quatrième place du Japonais Takamoto

Katsuta.





Dans l'avant-dernier tronçon chronométré du jour, Rovanpera signait un nouveau scratch (12'10''9) alors que Loubet se contentait; du 9e temps à 19''6 du Finlandais.

Pour mettre un terme à la première étape il fallait passer dans Riba-Roja. Loubet terminait à la 3e place en 8'44''1 à 3''1 de Sébastien Ogier. Ce soir soir Pilouis Loubet était 11e du classement général provisoire.

Ce samedi matin débutera la deuxième étape avec sept spéciales dont la

plus longue du rallye El Montmeil (24,18 km)