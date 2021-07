Rallye d'Estonie : Pilouis Loubet entre prudence et histoire de grip*

Une huitième place qu'il retrouvait au terme de la troisième spéciale Kanepi (16,54 km). Le Finlandais Rovanpera remportait le scratch (8'10''5). Loubet était lui à pratiquement 26 secondes. Ayant du mal à trouver le bon tempo, le pilote du Team 2C Compétition, finissait toutefois sixième de la quatrième spéciale du jour, Kambja, 17,85 km, mais loin du leader Rovanpera. En raison des abandons d'Ott Tanak et du Japonais Takamoto Katsuta, Pilouis Loubet se situait, quand même, à la sixième place du général provisoire à la mi-journée.





Au moment d'entamer, ce vendredi après-midi, la deuxième boucle, Loubet se montrait plus à son aise. Pour preuve, il finissait à trois reprises en septième position que ce soit dans Arulà, Otepää et Kanepi où il parvenait, sur l'ensemble de ces tronçons, à gagner 31 secondes par rapport à ces temps du matin. On semblait, par conséquent, sur la bonne voie, mais dans l'ultime ES du jour, Kambja tout aurait pu basculer. En perte d'adhérence dans un virage, Loubet quittait la route mais parvenait quand même à reprendre la spéciale où il perdait plus de 47 secondes en terminant à la 14e place.

---

*Le Grip Control est un système d’antipatinage perfectionné qui optimise la motricité toutes conditions en fonction du type de terrain.





De ce fait, Pilouis Loubet se retrouve, ce vendredi soir, 7e au général mais à 3'21''5 du Finlandais Kalle Rovenpera qui mène le rallye devant l'Irlandais Graig Breen à 8''5 et devant le Belge Thierry Neuville à 53''.

Demain la septième manche du WRC connaîtra sa troisième journée avec neuf spéciales soit 132 kilomètres chronométrés.