Qui obtient un Pavillon Bleu en 2023 en Corse ?

Cet été, 405 plages et 105 ports de plaisance arboreront fièrement le drapeau "Pavillon Bleu" en récompense de leur engagement environnemental. Mais qu'en est-il de la Corse ?

Sur l'île, cinq plages et sept ports ont été labellisés. Du côté des plages, deux se trouvent à Ajaccio, la Terre sacrée et le Trottel, une à Grosseto-Prugna, la plage des Tamaris, une à Pietrosella, le Ruppione, et la dernière, récemment nommée, la plage de Porto Pollo à Serra Di Ferro. En ce qui concerne les ports, trois nouveaux viennent s'ajouter à la liste : le port Jean-Baptiste Tomi à Porto-Pollo, le port de Macinaggio dans le Cap Corse, et le port Charles-Ornano d'Ajaccio. Ces trois derniers s'ajoutent à la Marina à Bonifacio, au port Tino-Rossi à Ajaccio, au port Xavier-Colonna à Calvi, ainsi qu'au port de Saint-Florent.



Cependant, cette récompense n'est pas accordée à tous les littoraux. En effet, les plages et les ports lauréats doivent respecter une trentaine de critères. Pour les plages, quatre critères essentiels sont pris en compte : l'éducation à l'environnement, la gestion des déchets, la gestion de l'eau et l'environnement général. En ce qui concerne les ports de plaisance, ces critères sont complétés par ceux de la gestion du milieu et de la gestion du site portuaire. Une fois désignés, les sites labellisés bénéficient de diverses installations visant à améliorer la cohabitation entre le tourisme et l'environnement. Par exemple, pour les ports de plaisance, la préservation de l'environnement et des écosystèmes marins reste une priorité. Les plaisanciers ont accès à des systèmes de récupération des eaux usées des bateaux, ainsi qu'à des zones de récupération des déchets spéciaux. Cette distinction internationale est une garantie de qualité, de propreté et d'engagement environnemental, des critères importants pour les touristes d'aujourd'hui. Le label Pavillon Bleu permet de sélectionner soigneusement les lieux proposant des "vacances durables".