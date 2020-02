Quenza-Solaro : Un incendie est en cours au Col de Larone

Les flammes ont parcouru une cinquantaine d'hectares, selon un bilan communiqué par le Centre opérationnel départemental d'incendie et de secours de la Corse du Sud.

Une reconnaissance aérienne, est en cours pour déterminer l'amplitude de l'incendie qui ne menace aucune habitation dans cette zone en hauteur du Col du Larone, commune de Quenza. La tête du feu se dirige désormais vers Solaro en Haute-Corse où une cinquantaine d'hommes du commandement des pompiers de Haute-Corse ont été envoyés.

Des Canadair en provenance du Gard ont aussi été appelés en renfort mais à cause du vent violent les opérations sont plus compliquées.



La Corse est toujours sous le coup d'un arrêté d'interdiction de l’emploi du feu à cause de l'alerte orange au vent violent.