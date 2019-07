Quenza : 11u Open di Scacchi

L'Open de Blitz se déroulera le dimanche 14 juillet et comprendra 9 rondes de 5 mn +3s.Le premier joueur de la ligue Corse sera désigné Champion de Corse de Blitz 2019. De belles occasions pour les amateurs de Caïssa de se mesurer à l'élite mondiale durant cette compétition insulaire...



Inscription sur place jusqu'à 11h. 1ere ronde : 11h15- Remise des prix : 18h30.

Inscriptions : 5 € enfants et 10 € Adultes.

200 à 300 personnes sont attendues, dont une centaine de joueurs. On sait déjà que plusieurs Grands Maîtres seront présents... La dotation de 8 000 € sera en partie constituée de produits locaux, en particulier des fameux et succulents Prisutti di Quenza et autres produits de l'Alta Rocca.



A Ghjustra di l'Alta Rocca a débuté ce samedi à 17 heures sur la place du village où, le Grand Maître Laurent Fressinet, vice-champion d'Europe et multiple champion de France, a défié, en simultanée, les espoirs corses.



Tous se rsont retrouvés ensuite, pour un diner-soirée corse au Sole E Monte…



