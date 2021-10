Quatre blessés dont un bébé dans un accident de la circulation à Borgo

Livia Santana le Mardi 19 Octobre 2021 à 10:25

Aux alentours de 8h30 de ce mardi 19 octobre, quatre voitures sont entrées en collision sur la voie rapide à Borgo. Dans le choc, un bébé de six mois, une femme de 27 ans ainsi que deux hommes âgés de 39 et 57 ans ont été blessés. Les pompiers de Bastia et de Lucciana ont porté secours aux quatre victimes qui ont toutes été transférées vers le centre hospitalier de Falconaja.