Quand les ruelles d'Aregnu retrouvent leurs noms

Ce mardi 22 mars, au matin, David Calassa, maire d'Aregnu, a présenté, aux côtés de Laetizia Castellani adjointe et du conseiller municipal Pascal Carlotti, les plaques toponymiques installées dans les rues et sur les places du village.En tout, une soixantaine de plaques ont été apposées sur les murs afin de restaurer ce patrimoine oral qui aurait pu être oublié au fil des années." Ces noms, nous les avons tous en tête. L'ensemble de l'équipe municipale a réalisé un travail de fond afin de recueillir tous les éléments. Pour cela, nous nous sommes rapprochés des anciens pour retracer tous ces noms et les répercuter au niveau des plaques en céramiques" précise le maire. Ces dernières ont été réalisées par la porterie Carulì, située sur la commune aregninca." C'est une transmission que nous devons aux générations futures mais que nous voulons également présenter à nos visiteurs".



Orange comme Aregno



Les plaques ont été choisies pour rappeler le village Aregnu.

Réalisées sur fond orangé, pour rappeler les oranges qui sont célébrées au mois de janvier lors de la Saint Antoine Abbé. Une manifestation réputée dans toute l'île, " Aregnu étant le parfait anagramme d'orange " précise David Calassa. Les noms eux ont été inscrits au-dessus du village stylisé. " Un clin d'œil à notre patrimoine culturel et religieux" conclut-il.