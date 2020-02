Quand le gospel s’invite en Corse

Le village d’Alata a vibré au son du chant gospel le week-end dernier. Organisé par l’association d’entraide protestante de Corse, un stage de deux jours a réuni une quarantaine de passionnés de chant. Chanteurs réguliers ou simplement curieux se sont donnés rendez-vous afin de découvrir le gospel et le prestigieux chef de chœur Fred Lewin qui dirige le GN/AS Gospel Choir, actuellement le plus grand chœur gospel de France avec ses deux cents chanteurs. Musicien de formation, c’est presque par hasard qu’il découvre le gospel en tant que chanteur. « Un ami m’a demandé de le remplacer dans un chœur de gospel. J’ai monté par la suite une chorale que je dirige depuis vingt-deux ans maintenant. Le but c’est de transmettre la passion du chant à travers des stages et master class. A Bastia, après quelques stages, un groupe s’est constitué afin de créer une chorale régulière. Je leur fournis des bandes de travail et je viens tous les mois afin de les diriger et de les aider à s’améliorer. Ils ont un chef de chœur sur place qui travaille également avec ce Corsica Gospel ».Les stages sont intensifs mais loin de se plaindre, les participants s’appliquent du plus jeune au plus vieux. Exercices de respiration, de décontractions musculaire, trouver sa voix, savoir travailler en groupe, être à l’écoute, donnez son maximum, ne pas avoir peur de se tromper, oser et surtout chanter quoiqu’il arrive ont été au programme du week-end musical. Le chef de chœur a été rigoureux mais avec tendresse, pédagogie et une patience à toute épreuve face à des novices de l’exercice qui ont finalement pu donner une petite représentation à l’issue de deux jours de travail.« J’avais déjà organisé des stages gospel avec Fred Lewin dans ma précédente paroisse sur le continent, a expliqué Marie-Odile Wilson, pasteur. J’avais donc pu constater l’excellent accueil auprès des gens et quel plaisir cela procurait. Ainsi, lors de mon arrivée en Corse, j’ai naturellement proposé au chef de chœur de venir à la rencontre du public corse. Il a accepté immédiatement et avec enthousiasme. Il nous fait le cadeau de venir également accompagné de ses musiciens de talent. Nous organisons deux stages par an à Ajaccio et à Bastia. Ce type de rencontres est l’occasion de découvrir que la spiritualité peut passer par le chant et notamment le gospel ».Au-delà des stages, l’enjeu est d’encourager le mouvement existant du Corsica Gospel. Sept personnes au départ à Bastia l’an dernier, ils sont actuellement cinquante-deux. Les ajacciens espèrent eux aussi pouvoir constituer un groupe. Des personnes ont d’ores et déjà répondu présentes à l’issue du stage mais chacun est bien entendu invité à venir rejoindre la chorale. Pas de jugement, mais la passion du chant et le partage sont les maîtres mots. On parle déjà, le cas échéant, d’un regroupement potentiel des chorales d’Ajaccio et de Bastia à l’occasion de certaines célébrations.Pour celles et ceux qui seraient intéressés par la chorale ou par les stages : Marie-Odile Wilson : 06 72 43 65 12 – marie.odile.wilson@gmail.com