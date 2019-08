Prunelli-di-Fium’Orbu : Une commune sacrifiée ?

- Le centre d’enfouissement de Prunelli a atteint son niveau annuel de saturation et n’admet plus que les déchets de la Comcom. Quelle est votre position à ce sujet ?

- Elle est très claire sur plusieurs points. D’abord, j’ai demandé à la station d’enfouissement de privilégier les ordures ménagères de la Comcom de façon à ce que les volumes restants à occuper nous soient réservés. Le centre de Prunelli a atteint son seuil maximal et n’a plus qu’une tolérance de 10% jusqu’à la fin de l’année, ce qui correspond à 4 300 tonnes. En aucun cas, la Comcom ne doit se retrouver dans la situation de ne pas pouvoir traiter ses propres ordures ménagères. Ensuite, je tiens à dire que nous avons averti l’Office de l’environnement du fait que la population attend plus de lisibilité quand aux solutions d’avenir proposées.



- C’est-à-dire ?

- Quand on demande à une population de faire des efforts, il faut qu’en contrepartie, on lui dise quel avenir on lui réserve et vers quelles solutions à moyen terme on se tourne. En ce sens, nous nous sommes sentis investis d’une force de propositions puisque cela fait 30 ans maintenant que nous recevons des ordures ménagères de toute la Corse. Nous avons fait des propositions très précises à l’Office de l’environnement permettant de recycler toutes les ordures ménagères, sans enfouissement et sans incinérateur, en traitant au cas par cas tous les types de déchets. Les dossiers ont été fournis afin de donner une visibilité à la population.



- Que demandez-vous exactement ?

- Nous demandons avec beaucoup de force l’accélération de la mise en place des mesures de façon à ce que chaque année, on ne se retrouve pas le dos au mur avec des dates butoir quand à l’arrêt des processus d’enfouissement. Une accélération en particulier du tri à la porte et du surtri. Enfin, si un dernier effort devait être fait par notre population pour accepter un surplus d’ordures ménagères, il faudrait qu’il y ait des négociations pour arriver à pallier les effets secondaires, collatéraux et dramatiques, qui sont en train de plomber notre commune : pollution des berges du fleuve, déchets et dépôts tout autour de la décharge, routes abîmées…



- Certaines solutions, pensez-vous les accepter sur le territoire de la commune ou de la la Comcom Fium'Orbu Castellu ?

- Oui ! Par exemple, nous pouvons accepter de recycler le verre ou de traiter ce qu’on appelle : les plastiques non recyclables. Ce sont des processus physico-mécaniques qui ne génèrent aucune pollution. Tout ce qui est non polluable, toutes les méthodes qui permettraient un traitement sans enfouissement, sans odeur et sans incinérateur, nous y sommes très favorables. Mais ce n’est pas le problème actuel ! Le problème, aujourd’hui, est d’obtenir une lisibilité, non pas à long, mais à moyen terme.



- Avez-vous reçu une réponse de l’Office de l’environnement ?

- Non ! Nous n’avons, pour l’instant, été saisi d’aucune problématique de traitement des ordures ménagères. Quand nous avons dit que nous ne prenions plus que les nôtres, on ne nous a pas signifié que cela gênait quoi que ce soit. A ce jour, aucune demande ne nous est parvenue d’augmenter les stocks. Donc, apparemment, cela ne gêne personne !