Programme local de l’habitat à Bastia : en 2032, 4 315 logements supplémentaires sur la commune

Alors que le 14 décembre dernier le conseil communautaire de l'agglomération bastiaise votait un programme local de l'habitat qui vise à créer sur 12 ans, 5 726 logements sur son territoire. ce vendredi 16 juillet, c'était au tour du conseil municipal de Bastia de l'approuver.

Pour faire face à la croissance démographique de ces douze prochaines années, Pierre Savelli, le maire de la ville a présenté un projet portant sur la construction de 4 315 logement d'ici à 2032, soit 245 de moins que ce qui serait nécessaire selon les projections de la municipalité. "Aujourd'hui on réfléchit à ce qui est soutenable pour une commune comme la nôtre. Qui va payer les écoles, les infrastructures ? On sait que par rapport à nos capacités d'investissement la progression de la population cohérente et maîtrisée est de 0,9% ", explique le maire de Bastia. Ce qui ferait passer la population de 48 000 à 54 000 habitants.



Le groupe d'opposition Unione per Bastia qui a voté contre et dont le chef de file Jean-Sébastien de Casalta, s'est offusqué du manque de logement et de l'inexactitude de l'estimation de la croissance de population annoncée par le maire, il la qualifie même de "hasardeuse". "Le PLH prend en compte des estimations de 2015. Il semble que 1,55% de croissance est plus cohérent que 0,9%", explique-t-il. Selon les données de l'Unione per Bastia, les besoins de logements seraient alors près de 50% supérieurs à ceux que définit le PLH.



Possibles constructions sur des ESA



Le PLH prévoit 6 opérations d’aménagement programmées (OAP) sur le territoire bastiais qui correspondront à 2575 logements. Seulement deux questions préoccupent les conseillers de l'opposition. Celle du diagnostic foncier qui aurait conduit selon eux, à "une réduction importante du potentiel foncier" passant dans l'ancien PLH élaboré pour la période 2009-2014 de 179 hectares hectares disponibles et 341 hectares sous mobilisés à 117 hectares disponibles et 97 hectares sous mobilisés, dans le nouveau présenté ce 16 juillet. François Tatti estime d'ailleurs que "prévoir trop peu de logement en réduisant la superficie constructible, c’est prendre le risque de réduire l’offre, ainsi de créer une spéculation immobilière qui pourrait faire fuir les familles les plus démunies de la ville".



La seconde question, et non des moindres, est celle de la construction sur des espaces stratégiques agricoles (ESA) désignés dans le PLU. "Il est prévu de construire 1500 logements sur plus de 40 hectares classés en ESA. Derrière l’ambition d’installer des exploitations agricoles sur Bastia, il y a volonté d’urbaniser sur les ESA. C'est incompréhensible. En plus, il manquera près de 1900 logements, donc il n'y aura pas de marge de manoeuvre pour répondre aux besoins supplémentaires", s'indigne Jean-Sébastien de Casalta. Ce à quoi Pierre Savelli répond : "l'opposition nous accuse de ne pas être assez ambitieux en terme de création de logements mais aussi que le peu que l'on veut construire est sur les ESA. Il faut avouer que c'est un discours un peu schizophrène d'autant que ce n'est pas encore au tour du débat sur ces espaces qui lui viendra quand il y aura la présentation du PLU."



En effet, ce plan sera retravaillé à la conception du PLU.