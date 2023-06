Programme exceptionnel d'investissement : La Cour des comptes salue une « avancée de taille » pour la Corse

C’est un bilan plutôt positif que dresse la Cour des comptes des 20 ans d’existence et d’utilisation du Programme exceptionnel d'investissements (PEI) en faveur de la Corse qui a été lancé en 2002 dans le cadre du processus de Matignon et clôturé en 2020. Dans une publication livrée le 8 juin et présentée par son président Pierre Moscovici, elle tire les enseignements de ce « programme-charnière » censé sortir l’île « des impasses » dans laquelle elle s’engluait, des « handicaps » notamment liés à l’insularité et au relief qui entravaient son développement, et rattraper son lourd retard infrastructurel. Près de 2 milliards d’euros ont, donc, été investis en 20 ans, dont 70 % financés par l’Etat, sur trois priorités : le renforcement des infrastructures de base, l’amélioration des services collectifs et la mise en valeur de l’espace régional. « Ce plan exceptionnel par son ampleur fut une réponse apportée par l'État à un retard de développement de la Corse » et a constitué une « avancée de taille » dont « il ne faut pas perdre les acquis », commente Pierre Moscovici. Un satisfecit tempéré cependant par quelques bémols : « Un certain nombre de projets n’ont pas apporté tous les fruits qu’ils auraient dus. En regardant projet par projet, on constate que le plan n’a pas été une panacée ». Le rapport va s’efforcer sur une centaine de pages de faire, sur chaque point, la balance entre bénéfices et lacunes et de proposer six recommandations.



Une gouvernance complexe

Premier point : l’efficacité de la gouvernance partagée Etat-Collectivité de Corse. « Malgré certaines faiblesses, elle s’est révélée souple et durable » et « a été une des clés de réussite, en dépit des changements politiques intervenus au cours de ces deux décennies sur le plan national et insulaire ». Malgré ces atouts, la Cour des comptes estime que la mise en œuvre du PEI aurait pu être plus performante. « Les délais pour concevoir, décider et réaliser les opérations ont été souvent trop longs. Les opérations ont été réalisées dans un contexte de faible concurrence. Les priorités ont souvent été dictées plus par la maturité des projets que par leur importance stratégique, alors que d’autres investissements, sélectionnés dès l’origine, ont mis plus de dix ans à être réalisés ou dépriorisés ». Dans son viseur également, le pilotage qui s’est concentré plus sur la programmation que sur la performance. « Les évaluations prévues n'ont pas été réalisées et les bilans d'exécution attendus n'ont pas été présentés au Parlement. Certains des investissements les plus ambitieux n'ont pu être entrepris du fait des complexités inhérentes à la vie politique corse et des difficultés qui entouraient la conception de projets structurants en l'absence de choix politiques clairs ».