Processus d'autonomie : Gérald Darmanin reporte son déplacement en Corse

Gérald Darmanin, qui devait se rendre en Corse mercredi 7 et jeudi 8 février pour poursuivre les discussions sur le statut de l’île, a reporté son déplacement de "quelques semaines" car "les conditions sereines ne sont pas réunies", a fait savoir dimanche soir le ministère de l’intérieur.

La décision du report est notamment motivée par l’absence de condamnation « par les responsables politiques insulaires » de « l’envahissement de la propriété du garde des sceaux », a indiqué Beauvau, confirmant une information de Corse Matin.

Samedi, des militants de Core in Fronte se sont introduits dans une maison appartenant à Eric Dupond-Moretti, à Centuri. Une enquête pour violation de domicile et dégradations aggravées a été ouverte par le parquet de Bastia.



Une "opération symbolique et politique"

Core in Fronte a revendiqué une "opération symbolique et politique" visant le "domicile secondaire" du ministre, afin de "dénoncer les mécanismes répressifs en Corse".



Le report de la visite du ministre de l’intérieur est également justifié, selon une source proche du dossier, par l’insuffisante avancée des élus de Corse sur la copie commune qu’ils doivent présenter sur le statut de l’île. "Gérald Darmanin effectuera des consultations politiques d’élus corses cette semaine à Paris", a ajouté le ministère de l’intérieur.