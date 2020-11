Premiu di i lettori di Corsica 2020 : les lecteurs décernent les prix

Si les bibliothèques de Corse sont fermées au public pour cause de confinement (elles fonctionnent en drive, lire ici ), le prix des lecteurs corses 2020 est bien maintenu. L’occasion de votez pour son livre préféré à partir d’un liste de concurrents sélectionnés à l’issue d’un premier vote des bibliothèques :-Malamorte, d'Antoine Albertini-Rouge impératrice, de Leonora Miano-On ne peut pas tenir la mer entre ses mains, de Laure Limongi-Ceux qui partent, de Jeanne Benameur-Tout ce qui est sur terre doit périr, de Michel Bussi-Les veilleurs de Sangomar, de Fatou Diome-Partiellement nuageux, d'Antoine Choplin-Le sang des Mirabelles, de Camille de PerettiEt en langue corse :-Calendariu, de Norbert Paganelli-Tonu e timpesta (nuvelle)-U ne ancu dette a mesa, de Felice Petru e Orlanducci-Qual'hè chì hà tombu à Gilac ? de Jacques Thiers-A Strega dumata, de Guidu BenigniLe règlement du prix des lecteurs, la liste des ouvrages retenus et les différentes Médiathèques participantes sont disponibles en téléchargement. A l’issu de ce vote, un "trophée" sera remis à deux lauréats, dans les catégories langue française et langue corse.Ci-dessous, la liste des bibliothèques et des relais participants à l’opération :· Le réseau Ajaccio ( pour voter, c'est ici · Bibliothèque pour tous Ajaccio· BDP Pumonte· Bonifacio· Petreto-Bicchisano· Pietrosella· Bastelicaccia· Cannelle· Porticcio· Porto Vecchio· Prison de Borgo + Prison de femmes· Prison de Casabianda· Médiathèque Centre Corse via le comité de lecture (Mme Genasi, etc..)· Médiathèque Castagniccia Mare è Monti· Aleria· Borgo· Ghisonaccia· Oletta· Vescovato· Ogliastro· Olmi Cappella· Venaco - Association Girandulibri· Biguglia· Bigorno