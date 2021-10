Praticalingua ouvre ses portes à Lisula

Après plusieurs mois d'attente, l'associu Praticalingua a enfin ouvert ses portes en septembre dernier à Lisula. Dédiés aux débutants tout comme aux confirmés de la langue corse, les ateliers de chant, de guitare, de théâtre ou encore de violon sont ainsi proposés depuis quelques jours maintenant, mais en mode 100% lingua nustrale."Nous pensons que notre langue est en péril. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour contribuer à sa sauvegarde. Chacun de nous a ce devoir". détaille Mimì Allegrini, présidente de l'antenne balanine qui précise que Pratilangua est un centre d'apprentissage et de pratique de la langue corse, en immersion. Les cours y sont ainsi animés par des professeurs et musiciens dont l'amour pour leur langue n'est plus à présenter."C'est un endroit dédié au partage et à la transmission du Corse, continue la présidente, Mais qui n'est ni cloisonné ni figé et encore moins scolaire". Au travers des différents ateliers et projets proposés, la langue corse est réellement mise en avant de façon t très vivante. "Nous ne voulons pas en faire une école au sens strict du terme. Il y a évidemment l'apprentissage de la langue par la littérature et l'écriture et pour tous les niveaux mais il y a également tout un apprentissage indirect à travers le chant, la musique et le théâtre. Le plaisir et le partage sont omniprésents dans la manière de fonctionner de Praticalingua""Le corse nous sert à être nous mêmes. À retrouver et conserver nos racines mais aussi à apprendre tout autre chose dans le monde. Cette langue et cette culture font partie de notre ADN. Notre langue est un patrimoine précieux. Nous sommes comptable vis à vis des générations à venir tout comme l'ont été les anciens qui nous l'ont transmise", explique Mimì Allegrini consciente que la transmission de la langue soit un véritable enjeu identitaire car c'est a lingua chi face u populu.Praticalingua compte déjà une trentaine d'adhérents et les enfnats y sont les grands bienvenus.