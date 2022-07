Pourquoi se lancer dans le trading en ligne ?

La rédaction le Samedi 16 Juillet 2022 à 10:06

De plus en plus tendance depuis deux ans (Covid oblige), les sites de trading en ligne apparaissent comme une solution rapide et rentable pour les individus en recherche de revenus complémentaires. Le nombre des traders (investisseurs) en ligne augmentant de jour en jour, beaucoup se posent la question de savoir si cela est réellement intéressant et suffisamment sécurisé pour risquer d’y investir, si ce ne sont leurs économies, du moins un capital de départ. Alors, pourquoi se lancer dans le trading en ligne ? Peut-on faire confiance à ces sites ? Comment commencer le trading en ligne en toute sécurité ?