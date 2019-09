Pour un réseau vélo-express à Ajaccio

Rédigé par Charles Monti le Samedi 21 Septembre 2019 à 10:52

C'est le titre d'une pétition qui a, déjà, été signée par plus de 5 000 personnes depuis début Septembre. Elle est destinée à la mairie d'Ajaccio et est "une démarche purement citoyenne et utile pour notre bien commun "qui vise "à promouvoir la solution vélo au sein de la ville" soulignent les auteurs de la pétition. Que dit elle ?

