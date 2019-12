Porto-Vecchio : pin de Tamaricciu, c'est fini

Charles Monti le Mercredi 11 Décembre 2019 à 17:24

Le pin de Tamaricciu a disparu du paysage de Porto-Vecchio. Mercredi matin il a subi le sort des arbres qui comme lui ont été vaincus par la maladie et les parasites. Il a été tronçonné et découpé, mais il ne disparaitra pas complètement de la plage dont il a fait la renommée. Une partie du tronc restera là. Elle sera écorcée et poncée, selon les directives du Conservatoire du littoral. Et racontera sa longue histoire à tous ceux qui passeront par Tamaricciu. Ces images de Chantal Portaz-Biancarelli permettent, déjà, de se faire une idée de ce que pin emblématique des lieux est devenu...

