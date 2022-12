Porto-Vecchio : la question de la divagation animale s'invite en mairie

En novembre 2020, Marylin Taddei l a présidente de l'association était, elle-même gravement blessée par un taureau errant devant chez elle à Bastia . Il s’en est suivi une longue période de convalescence et une perte d’emploi de cette dernière engendrant une réelle précarité. U ne expérience douloureuse à plus d’un titre qui a entraîné une évidente prise de conscience de ce problème récurrent au niveau insulaire avec chaque année un nombre de plus en plus important d’ accidents divers dus à la divagation des bovins.



Un constat alarmant

Il est vrai que les chiffres ont de quoi alarmer , on estime en effet que le nombre des bovins en divagation sur la Corse dépasse les 20.000 têtes. Une situation qui entraîne un vrai problème au niveau de la sécurité que l’on circule dans un véhicule ou bien à pied dans la mesure où bon nombre de ces animaux sont ensauvagés et de ce fait ne sont plus habitués à l’humain et ne semblent donc plus le craindre.



P our évoque r ce problème, Marylin Taddei , Maître Perez et des membres de l’association Cambià Avà ont rencontré, mercredi 13 décembre, le maire de Portivechju Jean-Christophe Angelini , le conseiller municipal en charge du développement durable, Vincent Gambini , des représentants des éleveurs, les services communaux concernés, mais aussi Marie-Claude Branca conseillère à la CDC , ainsi que les DGS de la ville de Portivechju , de la Communauté de Communes du Sud-Corse , et enfin les services de secours du centre de Portivechju .



L’objectif de cette rencontre, comme tenait à la préciser Maryline Taddei , est de sensibiliser les élus de toutes les communes corses à ce fléau, sans pour autant pointer du doigt les éleveurs qui font consciencieusement leur travail.



Pour autant, aujourd’hui, le constat est bien là, le nombre de bovins en divagation augmente tout comme celui de ceux ensauvagés . L’association Cambià Avà qui se veut le relais de toutes les victimes, dont les vies sont brisées, souligne combien, a u-delà d u récurrent problème de sécurité, il existe, également, un réel problème de santé publique dans la mesure où le risque de pandémie est évident avec la propagation de la tuberculose bovine pour tous ces animaux qui échappent aux règles sanitaires.



Un risque d’autant plus élevé que cette maladie est transmissible aux autres espèces animales, mais aussi à l’homme.



Si un travail sur l’urgence est à mener au regard d’une situation qui apparaît , déjà, comme hors de contrôle, il convient, dans le même temps, pour l’association Cambià Avà de réaliser un véritable travail sur le plus long terme pour parvenir à inverser cette courbe surtout quand l’actuelle réglementation ne permet plus de répondre à la situation.



Une réunion au cours de laquelle a, aussi, été évoqué le projet de la création d’un fonds d’indemnisation pour les victimes. Une rencontre fructueuse qui a permis un échange de qualité.