Porto-Vecchio : l'appel à la mobilisation du collectif "Survie" entendu

Regroupant des femmes et des hommes de tous les horizons, ce collectif ambitionne de réveiller les consciences dans cette période très difficile liée à l'épidémie de Covid 19.

Se voulant apolitique Survie appelle à ce que des mesures adaptées soient prises en rapport avec les spécificités du territoire. Ces mesures concernent plusieurs secteurs.





Au plan économique Survie prône la réouverture des commerces dits non essentiels; Mais ces revendications couvrent, également, le milieu scolaire où les membres de ce collectif demandent le retrait du port du masque dans les écoles primaires de Porto-Vecchio.





Enfin au niveau du lien social, la possibilité de remettre en route le tissu associatif sportif et culturel, mais aussi de permettre une meilleure pratique cultuelle sont au centre des préoccupations de Survie.

Cet après-midi près de trois cents de personnes ont rejoint le Quatre-Chemins pour apporter leur soutien à cette démarche.