Porto-Vecchio : a Ghjucata revient sur le tapis

Ce nouveau concours, doté de 8.000 euros de prix, se déroulera à partir de 10 heures au bar Pimpan et dans la salle polyvalente située à proximité, implantés au coeur du quartier de La Marine. Après une année d'absence ce rendez-vous est de retour avec d'autres ambitions en termes d'organisation. D'ores et déjà, il est acquis que de nombreuses équipes venues des quatre coins de l'île seront présentes lors de cette journée, mais aussi des joueurs en provenance de la façade méditerranéenne. Pour rappel, le montant du droit d'engagement est de 110 euros par équipes et que le nombre de duos est limité à 128. Il sera, également, possible de s'inscrire sur place le jour du concours dès 9h30, dans la limite des places disponibles.

Dans ce contexte délicat en raison de l'épidémie de Covid 19, il est rappelé à l'ensemble des joueurs que le Pass Sanitaire sera obligatoire, tout comme le port du masque.

Au niveau du déroulement de cette journée, les équipes seront accueillies à compter de 9 heures, alors que le coup d'envoi du concours est fixé à 10 heures. La matinée sera réservée aux phases de poules; A l'issue de celles-ci on entrera dans la série des parties à élimination directe.

Parallèlement à 14h30 débutera une consolante.

L'équipe d'organisation d'A Ghjucata a décidé de mettre les petits plats dans les grands en offrant un veau à la broche lors de cette journée.

Pour de plus amples informations, il convient de joindre les organisateurs en téléphonant au 06 77 04 44 11

Les points de vente pour les engagements

Porto-Vecchio: Bar Pimpan.

Conca: Chez Gérard.

Solenzara: Les 3 Terrasses.

Ghisonaccia: The Entract

Prunete: Bar Tabac des 4 Chemins.

Arena: Le Colombo.

Bastia: LVP

Corte: La Locomotive.

Calvi: Le Rex.

Bonifacio: Bar du Quai.

Propriano: L'Annexe.

Porticcio: Bar A Beach.

Mezzavia: Bar Mathieu.

Ajaccio: Bar le School et Bar Le Parc.