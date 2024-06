Porto-Vecchio : Piazz’à u Libru fait la place à la création littéraire

- Comment est née l'idée du festival Piazz'à u Libru ?

- La Ville de Portivechju et les lecteurs se souvenaient du festival organisé par la librairie Le Verbe du Soleil avant son déménagement et sa cessation. Depuis l'ouverture de l'Animu, nous avons constaté un engouement notable pour la lecture et les activités littéraires, avec 1500 adhérents annuels, soit plus de 10% de la population municipale. Il nous a semblé crucial de rapprocher la littérature du public en investissant l'espace public pour promouvoir la création littéraire corse, méditerranéenne et au-delà, en offrant une carte blanche à la librairie Le Verbe du Soleil.





- Quelle est la spécificité de ce festival ?

- La spécificité de Piazz’à u Libru réside dans son focus sur la création littéraire, avec cette année une attention particulière à la littérature corso-sarde. Le festival propose des tables rondes, des rencontres, des séances de dédicaces et met en avant la création littéraire contemporaine grâce à la présence de maisons d'édition comme Òmara, Albiana et La Manufacture de livres.





- Quels seront les moments forts de ces trois jours ?

- L'ouverture avec Yan Lespoux, auteur de "Pour mourir, le monde" (éditions Agullo), et universitaire en langue occitane, sera un moment fort, suivi d'un concert du groupe I Maistrelli. Les ateliers jeunesse, qui combinent oralité, création typographique et écriture, seront également des temps forts. Les trois tables rondes et la carte blanche offerte à la librairie Le Verbe du Soleil promettent des échanges riches en savoirs et en joie pour tous les passionnés de littérature.





- La programmation semble variée, s'adressant à un large public. Est-ce le cas ?

- Absolument, le festival s'adresse à tous les publics. Entre les ateliers jeunesse, les rencontres, les dédicaces et les tables rondes, chacun, qu'il soit habitant de Portivechju ou visiteur, trouvera de quoi satisfaire sa curiosité littéraire.