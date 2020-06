Porto Vecchio : L'épicerie responsable a ouvert

C'est un grand jour pour l'association "Notre Epicerie Responsable", née l'année dernière de l'union d'un petit groupe de porto vecchiais qui s'étaient rencontrés dans le mouvement des gilets jaunes et désirant faire changer les choses à l'échelle de leur ville.



"Notre Épicerie Responsable est une association de type loi 1901 créé dans le but de dynamiser l'économie et l'agriculture locales. Sur une démarche éthique, il est aussi question de limiter les emballages et favoriser une consommation proche, mais surtout directe du producteur au consommateur. Cette démarche citoyenne a aussi le but de créer un lieu de partage et d'échanges entre les porto-vecchiais sous forme participative. Située au 13 rue Jean Jaurès en haute ville, elle a aussi pour vocation de faire revivre une boutique qui était fermée depuis des années et donc de contribuer a la vie et l'animation de la haute ville, souvent trop calme..."



Vous pourrez dès demain donc commencer à faire vos emplettes comme dans n'importe quelle autre boutique...notre sourire et notre bonne humeur en plus! Vous pourrez y retrouver déjà un large choix de produits corses de producteurs participants. "Le site internet de Notre Epicerie Responsable vous attend à l'adresse suivante : http:// notreepicerieresponsable-povo. org/ Vous pourrez dès demain donc commencer à faire vos emplettes comme dans n'importe quelle autre boutique...notre sourire et notre bonne humeur en plus! Vous pourrez y retrouver déjà un large choix de produits corses de producteurs participants.

Vous retrouverez l'essentiel des informations de l'association, comme le fonctionnement et l'organisation sur le site internet et la page Facebook. L'accès des membres se fait par saisie d'un mot de passe.

Les rubriques vont être étoffées au fur et à mesure, enrichies par vos demandes, vos suggestions, vos contributions (recettes de cuisine, recettes de grand-mère...)."

À l'heure actuelle, l'association compte environ 140 familles adhérentes.

Si vous êtes producteur et cherchez un point de vente ou vous faire connaitre, n'hésitez pas à contacter l'association pour de plus amples informations.

"Samedi 20 juin 2020, nous avons lancé une période de "test" : le magasin sera ouvert 2 matinées par semaine à savoir le samedi de 9 heures à 12h30 et le mardi de 10 heures à 12h30" expliquent les responsables de l'épicerie.